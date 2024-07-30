В Коркино ливневыми стоками затопило две улицы

Воду уже откачивают

Ночью во вторник, 30 июля, вода вплотную подошла к подъездам нескольких домов на улицах Терешковой и Карла Маркса. С жителями подтопленных дворов встретилась глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина.

«В срочном порядке были привлечены две откачные бочки и две пожарные машины. Объяснила жителям, что откачивание будет продолжаться до тех пор, пока не отступит угроза затопления домов. Планируем проложить временную ветку, чтобы отводить стоки в нагорную канаву. Благодарю жителей за понимание ситуации», — рассказала Наталья Лощинина.

Для жителей микрорайона организован подвоз бутилированной воды. По графику в городе работает и питьевая бочка. Подача водоснабжения в Коркино будет восстановлена ориентировочно в 13 часов, в Розе — в 14 часов.

В Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от дождевого паводка.