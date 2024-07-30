В Коркино осложнилась паводковая ситуация из‑за разлива реки Чумляк

В город выехал десант министерства соцотношений — для оперативной организации материальной помощи пострадавшим

За последние сутки осложнилась паводковая ситуация в Коркинском городском округе. После того как на прошлой неделе из-за дождей размыло дамбу на реке Каменке, потоки воды устремились в более мелкую речку Чумляк, по берегам которой расположен частный сектор.





Люди рассказывают, что сначала вода пришла в огороды и погубила урожай, а потом начала поступать и в сараи, жилые постройки.

«Сначала надеялись, что приток воды остановится, но вода все текла и текла», — рассказывает житель Коркино Андрей, чей дом стоит на улице Правды.

Сегодня в доме Андрея воды выше колена. Вместе с супругой и детьми мужчина был вынужден переехать к родным. Собаку, кошку и других домашних животных: уток и коз — мужчина успел спасти. А вот как спасти дом и все, что нажито, даже не представляет.





В такой же ситуации и соседи Андрея. Они потеряли не только личные вещи, но еще и транспорт — машину и мотоцикл. Техника так и осталась стоять во дворе, затопленная водой.

«Вечером мы заехали во двор на машине, муж ушел на работу. А через пару часов спасать уже было нечего — поток воды не давал вывезти машину и мотоцикл на сухое место», — говорит Оксана Анищенко.

Периодически семья возвращается, чтобы заснять на видео масштаб бедствия (по их мнению, это необходимо для оценки ущерба и получения выплат) и забрать что-то, что еще можно спасти. Во двор заплывают на резиновой лодке, предварительно надев резиновые рыбацкие штаны.





Александр строит дом в переулке Чехова. Его домовладение тоже в воде. Грязные волны плещутся в новой деревянной баньке, которую купили и поставили только в прошлом году. Баньку использовали как дачу, здесь хранились кое-какие вещи.

Больше всего Александр переживает, что потеряет свой инструмент: под водой остались газонокосилка, триммер, строительный инструмент и холодильник.

Глава Минсоца Ирина Буторина объясняет, на какие выплаты могут рассчитывать люди, прием заявлений уже идет в местном управлении соцзащиты.





«Губернатором уже принято решение о ряде выплат: это материальная помощь в размере 20 тысяч в связи с нарушением условий жизнедеятельности и это выплаты, которые касаются утраты имущества первой необходимости в размере 75 и 150 тысяч рублей в зависимости от количества утраченного. Также приняты решения, которые касаются выплат за утраченную недвижимость. Сейчас будем вести прием заявлений именно на первые две», — рассказывает министр.

Она добавила, что для получения первых двух выплат требуются только заявление от пострадавшего и реквизиты счета, куда перечислять деньги.





«Коллеги уже работают нон-стоп, чтобы максимально быстро подготовить документы на выплаты. Наличие регистрации мы отработаем сами — по межведомственному взаимодействию. Фото- и видеоматериалы в этом случае — это желание самих граждан», — отметила Буторина.

Когда вода уйдет из домов, к работе приступят спецкомиссии по оценке ущерба. В Коркино они уже созданы по распоряжению главы.





И все-таки пока люди встревожены, опасаются, что положенных денег не хватит, чтобы восстановить прежнюю жизнь. Многих волнует также судьба приусадебных участков — в отдельных домохозяйствах вода все еще прибывает, поэтому прежде всего люди просят откачать воду.





Добавим, в городе также перебои с водой, а на отдельных улицах несколько дней не было света.

В Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от проливных дождей.