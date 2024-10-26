В Коркино неизвестные подожгли частный дом и автомобиль

Полицейские разыскивают подозреваемых

В ночь на 26 октября в Коркино Челябинской области полицейским и пожарным поступило сообщение о возгорании частного дома и автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, а следователи выяснили, что произошедшее — умышленный поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК Р («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.