В Коркино накрыли склад немаркированных сигарет

Сбытом занималась супружеская пара

По материалам управления экономической безопасности следователями ГСУ ГУ МВД региона в Коркино возбуждено уголовное дело по факту оборота табачной продукции без соответствующей маркировки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее полицейскими была установлена супружеская пара, которая реализовывала немаркированный табак доверенным лицам по предварительному звонку. По информации УЭБиПК областного главка МВД подтверждена причастность к противоправным деяниям 52-летней жительницы Коркино, которая в составе организованной группы с другими лицами в период с начала 2024 года сбывала табачные изделия.

«В ходе обысков сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 31 тысячи единиц табачной продукции на сумму более одного миллиона рублей», — сообщили в ГУ МВД по региону.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.