В Коркино накрыли семейный «бизнес» по торговле контрафактными сигаретами

Изъято продукции более чем на 2 миллиона

В Коркино полицейские изъяли из незаконного оборота более 15 тысяч немаркированных пачек сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Торговала контрафактом семейная пара: 35‑летняя женщина и ее 50‑летний трижды судимый супруг. Установлено, что преступную деятельность участники организованной группы вели с сентября 2024 года до момента их задержания в феврале 2025 года.

«При содействии бойцов ОМОН прошли обыски по четырем адресам хранения продукции, в том числе в торговых и складских помещениях, было обнаружено и изъято более 15 тысяч единиц табачной продукции на общую сумму свыше 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Противоправная деятельность квалифицируется по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).