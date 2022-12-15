В Коркино на пожаре в квартире погибла женщина

Еще одного пострадавшего удалось вывести на улицу

В ночь на четверг, 15 декабря, в одной из квартир на проспекте Горняков в Коркино вспыхнул пожар. В комнате пожарные нашли тело женщины. Об этом сообщили в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.

До прибытия пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались шесть человек, двое из которых дети.

«Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара 1 БИС. При проведении разведки пожарные обнаружили мужчину, вывели его на свежий воздух при помощи спасательного устройства. Также была обнаружена женщина без признаков жизни. В считанные минуты пожар был ликвидирован»,— рассказали в гарнизоне.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.

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