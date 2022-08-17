В Коркино мужчину задержали после попытки убийства родителей

Обвиняемый поджег дом и скрылся

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Коркино. Его обвиняют в покушении на убийство родителей и брата (пункты «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

13 августа в одном из частных домов Коркино обвиняемый поссорился с семьей и ушел. За сутки у него созрел план мести — мужчина вернулся к дому, в котором находились его родители и брат, закрыл входную дверь и облил стену легковоспламеняющейся жидкостью. После поджога мужчина скрылся. Потерпевшие смогли выбраться из дома и потушить пламя.

«Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в региональном СУ СКР.