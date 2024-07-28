В Коркино мужчина погиб, сбежав из пункта временного размещения

Все обстоятельства выясняются

В Коркино Челябинской области местный житель вернулся из пункта временного размещения в свой дом и погиб там. Об этом ИА «Первое областное» сообщил источник.

«Во время паводка мужчину эвакуировали из затопленного дома в пункт временного размещения. Через какое-то время он покинул ПВР и вернулся в свой дом. Там его нашли мертвым»,— рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ИА «Первое областное» сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.