В Коркино мужчина изрезал триммером свою собаку

Животное находится в крайне тяжелом состоянии

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили в приют раненную в деревне Шумаки собаку. Оказалось, что увечья животному нанес его 57-летний хозяин, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Истекающую кровью собаку заметили местные жители и сразу сообщили в полицию.

«Старший сержант полиции Кристина Власенко и прапорщик полиции Артем Флетчер предприняли все необходимые меры, чтобы спасти раненую собаку. Полицейские находились рядом, присматривая за животным, искали ветеринарную клинику, где могут оказать помощь», — рассказали в региональном полицейском главке.

Пса оперативно доставили в приют «Волчок» в Челябинске. Хозяина собаки задержали, он дал пояснения сотрудникам полиции. Проверка продолжается.