В Коркино мать искалеченной собаками девочки требует с администрации компенсацию в 2 млн рублей

Прокуратура направила иск в суд

В Коркино мать покусанной собаками школьницы требует от городской администрации компенсацию морального вреда. Ущерб женщина оценила в два миллиона рублей. Об этом сегодня, 26 июля, Первому областному информагентству сообщили в прокуратуре города.

Прокурор Коркино обратился с иском к администрации муниципального района.

«В результате укуса собаки несовершеннолетней причинены тяжкий вред здоровью, моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли. У девочки диагностированы дефекты кожи, множественные раны и ссадины», — рассказал заместитель прокурора города Павел Семенов.

Напомним, ЧП случилось 16 февраля. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы. Девочка до сих пор проходит реабилитацию.