В Коркино изъяли «паленого» коньяка на 1 млн рублей

Контрафактный алкоголь «обрядился» в личину благородного французского напитка

В Коркино полицейские пресекли незаконный оборот немаркированного алкоголя, изъято 90 бутылок коньяка с товарными знаками, принадлежащими известному французскому производителю, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Нарушив права правообладателя товарного знака, задержанные причинили ущерб в размере почти 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ОМВД России «Коркинский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).