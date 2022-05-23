Сегодня, 23 мая, на центральный пункт пожарной охраны Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в горно-строительном техникуме Коркино. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Загорелась мебель в одном из кабинетов на первом этаже. Площадь пожара составила около 20 кв. м.
«До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 156 человек, в том числе 136 учащихся. Сотрудники МЧС остановили распространение огня. На месте работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
Для установления причин возникновения пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.