В Коркино из-за пожара в техникуме на улицу эвакуировались 156 человек

Пожарные оперативно ликвидировали огонь

Сегодня, 23 мая, на центральный пункт пожарной охраны Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в горно-строительном техникуме Коркино. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Загорелась мебель в одном из кабинетов на первом этаже. Площадь пожара составила около 20 кв. м.

«До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 156 человек, в том числе 136 учащихся. Сотрудники МЧС остановили распространение огня. На месте работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Для установления причин возникновения пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.