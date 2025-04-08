В Коркино двое школьников отдали мошенникам 375 тысяч рублей

Подростки получили звонки якобы от завуча

В Коркино двое подростков перевели мошенникам 375 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В первом случае 16-летний юноша, получив сообщение с кодом доступа, передал его мошенникам. Затем ему позвонили якобы сотрудники госорганов, угрожая уголовной ответственностью и привлечением к ней родителей. В результате подросток перевел мошенникам 95 тысяч рублей, которые копил на машину.

13-летняя девочка стала жертвой схожей схемы.

«Мошенники под предлогом проверки банковских счетов родителей на подозрительные переводы заставили ее получить доступ к банковскому приложению отца и оформить кредит на 280 тысяч рублей, которые затем были переведены на счета злоумышленников», — рассказали в региональном полицейском главке.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела (статья 159 УК РФ). Полиция призывает родителей объяснить детям, что государственные органы и правоохранительные структуры никогда не требуют совершать финансовые операции по телефону, а общение с несовершеннолетними должно происходить только в присутствии родителей. В случае подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о нем родителям.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.