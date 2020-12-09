За экстренную эвакуацию школьников в Копейске накажут организатора питания

600 детей вывели на улицу из-за задымления в пищеблоке.

В МОУ СОШ № 6 города Копейска во время обучения детей сработала пожарная тревога. Оперативно из здания были эвакуированы 637 школьников и 37 сотрудников. Причиной тревоги стало возгорание подсолнечного масла на плите, из-за чего пошло задымление, которое было быстро устранено.

Прокуратура Копейска провела проверку по факту произошедшего. Оказалось, что компания, которая оказывает услуги по питанию школьников, не провела с сотрудниками кухни инструктаж по пожарной безопасности. На момент проверки отсутствовал журнал учёта. Не сделали этого и после ЧП.

«В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности прокуратурой города директору ООО „Доверие +“ вынесено представление, кроме того, решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении должностного и юридического лица — ООО „Доверие +“ по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ („Нарушение требований пожарной безопасности“)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Компании может грозить штраф до 200 тысяч рублей.