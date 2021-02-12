Сотрудники полиции Копейска обнаружили в пункте приема металлолома на улице Кемеровской в Копейске таковые снаряды. Силовики вызвали ОМОН и Росгвардию.
Территорию возле металлоприемника пришлось оцепить.
«Поступил вызовов об обнаружении потенциально опасных снарядов. После исследования выяснилось, что взрывчатых веществ в снарядах нет, они не представляют опасности»,
— сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Росгвардии.
В настоящее время полиция выясняет, кто сдал снаряды в пункт металлолома.