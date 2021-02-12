В копейском металлоприемнике обнаружили танковые снаряды

Взрывчатого вещества в них не нашли

Сотрудники полиции Копейска обнаружили в пункте приема металлолома на улице Кемеровской в Копейске таковые снаряды. Силовики вызвали ОМОН и Росгвардию.

Территорию возле металлоприемника пришлось оцепить.

«Поступил вызовов об обнаружении потенциально опасных снарядов. После исследования выяснилось, что взрывчатых веществ в снарядах нет, они не представляют опасности»,

— сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Росгвардии.

В настоящее время полиция выясняет, кто сдал снаряды в пункт металлолома.