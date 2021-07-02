В копейском карьере утонул мужчина

Спасатели долго не могли найти тело из‑за мутной воды

В песчаном карьере в Копейске утонул молодой мужчина. Информацию об этом сегодня, 2 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

По данным очевидцев, несколько приятелей 1 июля отдыхали на берегу карьера и выпивали, а потом пошли купаться. В какой-то момент один из молодых людей ушел на дно. Его приятели начали звать на помощь. Спасатели на лодке сразу же бросились на поиски мужчины, однако вода была слишком мутной. Тело утонувшего смогли вытащить только к 22 часам.

«Происшествие зарегистрировано. Проводится доследственная проверка», — прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, трое мужчин отправились плавать на самодельном деревянном плоту в пластовском карьере. В какой-то момент плот перевернулся, один мужчина упал в воду и утонул.

На прошлой неделе в реке Урал в Магнитогорске утонул молодой мужчина. В Агаповском районе 72-летний пенсионер ушел купаться в реке Бахта и не вернулся.

Накануне, 1 июля, спасатели нашли тело утонувшего несколько дней назад 45-летнего мужчины. Поиски осложняло сильное и холодное течение реки Урал.

ИА «Первое областное» рассказывало о правилах поведения в воде для взрослых и детей.