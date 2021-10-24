В Копейске жителя Еврейской автономной области задержали с наркотиками

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы

В Копейске полицейские задержали жителя Еврейской автономной области по подозрению в обороте наркотиков. При себе у мужчины было несколько свертков с синтетикой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

28-летний ранее судимый мужчина был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью». Во время личного досмотра у него обнаружили около 100 граммов синтетического наркотика, который был расфасован по сверткам. В квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские нашли весы и упаковочный материал.

«Предварительно установлено, что мужчина приехал на Южный Урал с целью распространения наркотических средств посредством закладок на территории Копейска и Челябинска. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку.