В Копейске женщину будут судить за гибель двухлетней дочери от отравления лекарством

Девочка осталась без присмотра и достала препарат из аптечки

В Копейский городской суд направлено уголовное дело 30-летней женщины. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) двухлетней дочери, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Мать девочки, страдающая наркотической зависимостью, купила лекарство, которое использовала в немедицинских целях для снятия абстинентного синдрома после употребления веществ. Женщина оставила девочку без присмотра, малышка добралась до аптечки на полке шкафа и употребила это лекарство в больших количествах. Девочка умерла от отравления.

Как ранее сообщал наш сайт, годовалая девочка попала в реанимацию после отравления наркотиками.