В Копейске женщина перевела мошенникам 630 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Потерпевшая догадалась об обмане, когда не смогла вывести деньги

Жительница Копейска получила в мессенджере предложение о заработке на инвестициях, поговорила по телефону якобы с финансовым аналитиком и перевела мошенникам 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Лжеспециалист быстро вошел в доверие женщины, и она без раздумий пошагово выполняла все инструкции собеседника. Скачав нужное инвестиционное приложение, копейчанка переводила личные накопления на указанные счета, чтобы на торговую площадку они поступали уже в валюте», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшая видела в приложении нарисованную прибыль, а когда решила вывести деньги, у нее ничего не получилось. Пришлось обратиться в полицию.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.