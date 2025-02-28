Жительница Копейска получила в мессенджере предложение о заработке на инвестициях, поговорила по телефону якобы с финансовым аналитиком и перевела мошенникам 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Лжеспециалист быстро вошел в доверие женщины, и она без раздумий пошагово выполняла все инструкции собеседника. Скачав нужное инвестиционное приложение, копейчанка переводила личные накопления на указанные счета, чтобы на торговую площадку они поступали уже в валюте», — рассказали в ведомстве.
Потерпевшая видела в приложении нарисованную прибыль, а когда решила вывести деньги, у нее ничего не получилось. Пришлось обратиться в полицию.
Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.