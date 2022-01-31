В Копейске загорелись торговые павильоны

Специалисты устанавливают причину возгорания

В ночь на 31 января в Копейске на улице Сутягина в районе автовокзала загорелись торговые павильоны. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, спасатели тушили пожар на площади 90 квадратных метров.

«На момент прибытия огнеборцев горела кровля кафе и ларька „Овощи — фрукты“, расположенных рядом. Людей внутри не было. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, остановив его распространение. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники отделения дознания, которым предстоит установить причину произошедшего»,— рассказали в ведомстве.

Вечером 20 января два торговых павильона загорелись на одном из рынков Магнитогорска. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание, ларьки отапливали обогревателями.

11 января восемь павильонов загорелись на рынке в Коркино. В результате никто не пострадал, причины возникновения ЧП выясняются.