В Копейске задержан мужчина из федерального розыска

Он стрелял по автомобилям из пневматики

Полицейские Копейска пресекли правонарушение и задержали подозреваемого, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Во дворе дома № 10 по улице Гольца неизвестные повредили три припаркованных автомобиля. Местные жители сообщили в дежурную часть, что злоумышленники стреляли по машинам из пневматического оружия.

Полицейские оперативно отреагировали на вызов. Они в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали 29‑летнего мужчину. При личном досмотре у него изъяли пневматический пистолет, предположительно использовавшийся при совершении правонарушения.

Задержанный — ранее судимый житель Курганской области. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске. Его разыскивали по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».

Таким образом, задержание произошло не только по факту порчи имущества, но и в рамках розыска по ранее возбужденным уголовным делам.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по статьям «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого местах». Возбуждено производство по возмещению материального ущерба владельцам поврежденных автомобилей.

После проведения всех процессуальных действий подозреваемый был этапирован инициаторам розыска для решения вопроса о мере пресечения.

Полиция призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подозрительных лицах и правонарушениях в дежурную часть.