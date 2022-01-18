В Копейске задержали женщину с партией синтетических наркотиков

Подозреваемая распространяла вещества через тайники-закладки

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнюю жительницу Челябинска. Женщину подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в ГУ МВД по региону.

Во время задержания и осмотра места происшествия у потерпевшей изъяли 2 грамма синтетических наркотиков, а вот дома у женщины нашли весы, упаковочный материал, 247 таблеток MDMA, 203 грамма мефедрона и около 100 граммов гашиша. Всего изъято более 400 граммов различных наркотиков.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ („Незаконный сбыт наркотических веществ“)», — сообщили в ГУ МВД по региону.