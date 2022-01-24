В одной из квартир дома № 4А по улице Республиканской в Копейске 31-летняя женщина набросилась с ножом на свою мать. Соседка услышала крики и вызвала силовиков. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
ЧП случилось накануне ночью. К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась девушка, она пояснила, что из соседней квартиры, в которой живет 63-летняя женщина, доносятся крики.
«Дверь открыла сама хозяйка квартиры. На ее лице были кровь и колото-резаные раны. Пострадавшая рассказала, что поругалась с дочерью. В какой-то момент дочь схватилась за кухонный нож и нанесла матери около десяти порезов лица», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Подозреваемая ранее судима, ее отправили в отделение полиции. Пострадавшую женщину госпитализировали.