В Копейске задержали женщину, набросившуюся с ножом на мать

Тревогу забила соседка

В одной из квартир дома № 4А по улице Республиканской в Копейске 31-летняя женщина набросилась с ножом на свою мать. Соседка услышала крики и вызвала силовиков. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ЧП случилось накануне ночью. К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась девушка, она пояснила, что из соседней квартиры, в которой живет 63-летняя женщина, доносятся крики.

«Дверь открыла сама хозяйка квартиры. На ее лице были кровь и колото-резаные раны. Пострадавшая рассказала, что поругалась с дочерью. В какой-то момент дочь схватилась за кухонный нож и нанесла матери около десяти порезов лица», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемая ранее судима, ее отправили в отделение полиции. Пострадавшую женщину госпитализировали.