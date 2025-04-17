В Копейске задержали закладчицу «соли»

Женщину поймали благодаря камерам видеонаблюдения

В Копейске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России задержали 42-летнюю женщину, ранее судимую, подозреваемую в распространении наркотиков через закладки, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе обыска у подозреваемой изъято более 60 граммов наркотического вещества «альфа-PVP» («соль»).

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).

Этот случай подтверждает эффективность системы «Безопасный город» в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности граждан.