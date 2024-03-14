В Копейске задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в распространении мефедрона, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
При досмотре у задержанного обнаружили пять свертков с наркотиками.
«Полицейские установили, что злоумышленник сбывал наркотики на территории Копейска через тайники-закладки, из которых в дальнейшем было изъято еще 16 аналогичных свертков. Также в ходе обыска в квартире задержанного оперативники изъяли весы и упаковочный материал», — рассказали в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело.
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