В Копейске задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в распространении мефедрона, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

При досмотре у задержанного обнаружили пять свертков с наркотиками.

«Полицейские установили, что злоумышленник сбывал наркотики на территории Копейска через тайники-закладки, из которых в дальнейшем было изъято еще 16 аналогичных свертков. Также в ходе обыска в квартире задержанного оперативники изъяли весы и упаковочный материал», — рассказали в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело.