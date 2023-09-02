В Копейске задержали участников массовой драки около ТРК «Слава»

Один из них доставлен на допрос в следственный комитет

В Копейске полицейские задержали участников драки, произошедшей в четверг вечером около ТРК «Слава», сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Напомним, один из пострадавших от удара потерял сознание.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Копейску провели большую работу, установили и задержали участников потасовки»,— уточнили в ведомстве.

По данным источника Первого областного информагентства, в числе задержанных — зачинщик драки, 24-летний ранее судимый мужчина. Он доставлен на допрос в следственное управление СК.

Напомним, по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Пострадавший находится в больнице.