В Копейске задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании 17‑летней девушки

Пострадавшая сообщила о происшествии прохожим

В Копейске задержали 23‑летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 17‑летней девушки, сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, пострадавшая приехала из Сатки к другу в Копейск. Подростки выпили и решили вызвать такси. К ребятам подошел подозреваемый и предложил подвезти. После того как приятеля девушки довезли до дома, пассажирка уснула. В этот момент таксист и решил воспользоваться потерей бдительности жертвы. Девушка вырвалась из салона авто и сообщила о преступлении прохожим.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал наш сайт, в Троицке 29‑летнего мужчину отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании школьницы.