В Копейске задержали распространительницу наркотика «соль»

Женщина успела разложить по городу 50 закладок

В Копейске задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в распространении наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

При личном досмотре у нее было обнаружено 19 свертков с «солью» (альфа-PVP) общей массой около 60 граммов.

«В ходе обыска в ее квартире найдены весы и упаковочный материал. Полиция предварительно установила, что женщина разложила по городу более 50 свертков с наркотическим веществом», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 228.1 УК РФ).