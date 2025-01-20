В Копейске задержали подозреваемую в краже золотого кольца у бабушки

Девушка ранее судима

В полицию с заявлением о краже золотого обручального кольца стоимостью не менее 30 тысяч рублей обратилась 83‑летняя копейчанка. Она уточнила, что украшение пропало вскоре после того, как к ней приходили две девушки, чтобы поставить укол. Вскоре подозреваемую в краже задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что кольцо украла 22‑летняя ранее судимая местная жительница. Она рассказала, что, уходя из квартиры пенсионерки в последний раз, не смогла найти свой телефон и предположила, что оставила его у бабушки. Вместе с подругой они вернулись в квартиру потерпевшей и увидели лежащее на трельяже кольцо. Когда женщина отвлеклась, подозреваемая взяла его и ушла вместе с подругой.

В отношении девушки возбудили уголовное дело о краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Похищенное кольцо правоохранители изъяли и вернули владелице.