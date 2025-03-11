В Копейске задержали подозреваемого в расправе над мужчиной

Тело погибшего обнаружила его дочь

В Копейске полиция задержала 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве (статья 105 УК РФ). Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Дочь погибшего сообщила о пропаже 48-летнего отца, после чего в его квартире нашла тело с признаками насильственной смерти.

«Полиция провела расследование, включая осмотр места преступления и опрос свидетелей. Подозреваемый, ранее судимый, задержан. Предположительно, убийство произошло во время пьяной ссоры», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Подозреваемый водворен в ИВС.