В Копейске полиция задержала 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве (статья 105 УК РФ). Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Дочь погибшего сообщила о пропаже 48-летнего отца, после чего в его квартире нашла тело с признаками насильственной смерти.
«Полиция провела расследование, включая осмотр места преступления и опрос свидетелей. Подозреваемый, ранее судимый, задержан. Предположительно, убийство произошло во время пьяной ссоры», — рассказали в ГУ МВД по региону.
Подозреваемый водворен в ИВС.