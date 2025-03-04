В Копейске задержали парня, продавшего 2200 аккаунтов мошенникам

Подозреваемый скупал сим-карты

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области задержали 19-летнего жителя Копейска. Его подозревают в незаконном использовании компьютерной информации (272.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Парень приобретал сим-карты, получал возможность менять номер или получать дополнительные номера, к которым привязывал аккаунты и передал третьим лицам. Эти аккаунты использовали мошенники.

«Во время обыска сотрудниками полиции изъяты 8 сотовых телефонов, 527 использованных сим-карт, Wi-Fi роутер, оборудование для активации сим-карт», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Решается вопрос о возбуждении дела и предъявлении обвинения.