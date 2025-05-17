В Копейске задержали нетрезвого водителя мопеда с наркотиком

Ранее 23-летнего парня лишили прав за езду в пьяном виде

В Копейске на улице Урицкого правоохранители остановили для проверки документов водителя мопеда. Вскоре выяснилось, что 23-летний парень не только пьян, но и имеет с собой наркотик. В отношении молодого человека составили несколько протоколов и возбудили уголовное дело, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Полицейские выяснили, что парень уже лишен права управления транспортным средством за нетрезвую езду. В этот раз у водителя также имелись признаки опьянения. От прохождения процедуры освидетельствования копейчанин отказался»,— уточнили в ведомстве.

Также водитель мопеда признался, что в сумке у него находится сверток с наркотиком. Выяснилось, что парень хранил коноплю. Кроме того, при себе у него был самодельный кастет.

Копейчанина доставили в отдел полиции. За управление мопедом в нетрезвом состоянии на него составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ, за участие в обороте наркотиков — протокол по статье 6.8 КоАП РФ. Кроме того, парень стал фигурантом уголовного дела из-за управления транспортом в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ). Мопед поместили на спецстоянку.