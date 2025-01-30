В Копейске задержали начальника отдела по вопросам миграции

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону

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В Копейске возбудили уголовное дело о получении взятки в значительном размере в отношении начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по городу (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 30 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемая получила взятку через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства Российской Федерации.

«В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и месту работы подозреваемой, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», — рассказали в региональном СУ СКР.