В Копейске задержали мужчину и его знакомую за изготовление фиктивных медсправок

За каждый документ они брали 3,5 тысячи рублей

В Копейске 52-летний местный житель и его 68-летняя знакомая 2,5 года зарабатывали на изготовлении фиктивных медицинских справок, пока их деятельность не пресекли оперативники. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, за это время сообщники изготовили не менее 50 фальшивых документов и заработали свыше миллиона рублей.

Следователи установили, что мужчина подыскивал клиентов среди работников охраны объектов железнодорожной инфраструктуры, а его сообщница изготавливала им справки якобы о прохождении ежегодного профилактического осмотра. За каждую справку подозреваемые брали по 3,5 тысячи рублей, при этом копейчанин забирал себе 500 рублей, а остальное отдавал подельнице.

«По месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли печати, чистые бланки документов, сотовые телефоны и иные улики. Стоит отметить, что в 2016 году женщина уже была судима за совершение аналогичного преступления, но должных выводов для себя не сделала»,— отметили в ведомстве.

Подозреваемые во всем сознались. В отношении них возбудили уголовные дела о подделке документов. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.