В Копейске задержали челябинца, забравшегося ночью в магазин

Оказалось, ранее он совершил кражу в другом месте

Копейские полицейские вместе с сотрудниками частного охранного предприятия выехали на сработавшую в одном из магазинов сигнализацию. Там они задержали злоумышленника и выяснили, что он причастен к совершению кражи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

34-летнего безработного челябинца правоохранители обнаружили в магазине под лестницей. При себе у него была блютуз-колонка. Он пояснил, что украл ее чуть ранее в другом магазине, чтобы сбыть и получить деньги.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Украденную колонку правоохранители вернули законному владельцу.