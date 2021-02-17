В Копейске за кражи задержали ранее судимых мужчин

Возбуждены уголовные дела

В дежурную часть отдела МВД России по Копейску поступили заявления от двух местных жительниц по факту краж. Подозреваемые задержаны. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе регионального главка.

У 49-летней копейчанки украли мобильный телефон в маршрутном такси, причинив ущерб в 8 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 39-летнего ранее судимого мужчину. Украденный телефон он успел продать.

Другой потерпевшей оказалась 43-летняя женщина. Она заявила о краже имущества из гаража частного дома — ущерб составил 35 тысяч рублей. Подозреваемым в воровстве оказался ранее судимый 22-летний родственник потерпевшей.

По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.