В Копейске возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на школьника

Жители городского округа часто жалуются на стаи животных

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), после нападения бродячей собаки на 13‑летнего мальчика в поселке Горняк. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось возле школы, мальчик получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

На стаю агрессивных собак пожаловались и жители поселка Железнодорожного Копейского городского округа.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске возбудили уголовное дело после нападения собак на школьника.