Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), после нападения бродячей собаки на 13‑летнего мальчика в поселке Горняк. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
ЧП случилось возле школы, мальчик получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.
На стаю агрессивных собак пожаловались и жители поселка Железнодорожного Копейского городского округа.
Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске возбудили уголовное дело после нападения собак на школьника.