В Копейске возбудили уголовное дело после гибели 10‑месячного ребенка в ванне

Мать оставила малыша одного в воде

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Копейска. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе cледственного управления Cледственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, 10-месячный ребенок остался на некоторое время один во время купания в ванной, после чего его обнаружила мать без признаков жизни. Женщина доставила ребенка в лечебное учреждение. Реанимационные мероприятия, проведенные врачами, не смогли спасти жизнь ребенка.

Судмедэкспертиза показала, что ребенок умер от перекрытия дыхательных путей водой.

«В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), — рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, полиция Копейска возбудила уголовное дело в отношении Татьяны Прокопенко, которая в апреле 2021 года не пустила медиков к своему четырехлетнему сыну с ожогами.