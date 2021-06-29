В Копейске возбудили дело о подкупе главного инженера МУП

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по региону

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного инженера муниципального предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», двух директоров коммерческой организации и местного жителя. Их обвиняют в посредничестве, получении и даче взятки. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

По предварительной версии, в первой половине 2021 года главный инженер муниципального предприятия получил через посредника взятку в размере 180 тысяч рублей от руководителей коммерческой организации. Взамен коммерсанты попросили заключить муниципальный контракт на выполнение работ и оплату по нему.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») и пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.