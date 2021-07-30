В Копейске возбудили дело на женщину, не пустившую скорую к сыну

Четырехлетний мальчик получил термический ожог

Полиция Копейска возбудила уголовное дело в отношении Татьяны Прокопенко, которая в апреле 2021 года не пустила медиков к своему четырехлетнему сыну с ожогами. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Жительница Копейска Людмила Ревина рассказала в социальной сети о соседском мальчике, который получил ожоги в квартире. По сведениям женщины, мать четырехлетнего Богдана — Татьяна Прокопенко — распивала дома спиртные напитки, оставив без внимания своих четверых детей. В какой-то момент мальчик случайно поджег себя газовой зажигалкой. На ребенке вспыхнула одежда, он получил сильные поражения кожи. Мать мальчика сделала фотографию обожженного тела сына и отправила знакомому, тот, в свою очередь, — Людмиле Ревиной. Женщина тут же вызвала скорую помощь, однако 28-летняя Татьяна не открыла дверь медикам. Соседка вызвала полицию. Только после этого удалось проникнуть в квартиру, забрать малыша и госпитализировать его. Оказалось, в таком состоянии ребенок находился в течение трех дней.

По факту публикаций СМИ прокуратура Копейска организовала проверку.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В настоящее время мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении всех троих детей, их забрали из семьи в соцучреждение.