В Копейске вор залез в квартиру через форточку и уснул на месте преступления

Хозяева вернулись домой и застали в кровати незнакомца

В Копейске задержали ранее судимого 34-летнего мужчину без определенного места жительства. Он залез в квартиру на первом этаже через форточку, выставил в прихожую два телевизора и другую бытовую технику, а потом уснул, рассказали в городской полиции.

Хозяева квартиры вернулись домой до того, как проснулся вор. Увидели вещи у дверей и незнакомца в кровати. 46-летний потерпевший сразу позвонил в полицию.

«Задержанный пояснил, что забрался в квартиру только для того, чтобы переночевать, но увидел ценные вещи и решил их забрать», — рассказали в полиции Копейска.

Возбуждено уголовное дело о попытке кражи (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 158 УК РФ).