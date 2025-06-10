В Копейске вор обокрал невестку своей собутыльницы

Мужчина вынес из домашнего сейфа золотые украшения на 108 тысяч рублей

В Копейске сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений на сумму 108 тысяч рублей из квартиры местной жительницы. Потерпевшая сообщила о пропаже цепочки, браслета и крестика из домашнего сейфа. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого — 26-летнего ранее судимого жителя Копейска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что подозреваемый в коммунальной квартире выпивал со свекровью потерпевшей. Женщина рассказала своему собутыльнику, что ее сын хранит в квартире крупную сумму денег, отложенных на автомобиль. Рецидивист улучил момент и выкрал ключ от квартиры сына, а там обчистил домашний сейф.

«Сейф был открыт. В нем лежали банкноты „банка приколов“ и золотые украшения. Деньги подозреваемый не взял, а золотые украшения вынес, сдал в ломбард и потратил выручку на личные нужды», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украшения изъяты и возвращены владелице.