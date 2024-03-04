Рядом с домом № 37 по улице Малахитовой в Копейске 35‑летний мужчина насмерть разбился на снегоходе, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Во время движения снегоход Ski‑doo summit занесло, техника опрокинулась и придавила водителя. Мужчина скончался на месте.
Как ранее сообщал наш сайт, днем 2 марта в Челябинской области в районе перегона Ункурда — Нязепетровск машинист грузового поезда, заметив снегоход, экстренно затормозил. В результате снегоход врезался в остановившийся поезд. Обошлось без пострадавших.