В Копейске водитель снегохода погиб в ДТП

Технику занесло на дороге

Рядом с домом № 37 по улице Малахитовой в Копейске 35‑летний мужчина насмерть разбился на снегоходе, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Во время движения снегоход Ski‑doo summit занесло, техника опрокинулась и придавила водителя. Мужчина скончался на месте.

Как ранее сообщал наш сайт, днем 2 марта в Челябинской области в районе перегона Ункурда — Нязепетровск машинист грузового поезда, заметив снегоход, экстренно затормозил. В результате снегоход врезался в остановившийся поезд. Обошлось без пострадавших.