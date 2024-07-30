В Копейске водитель маршрутки отказался пускать в транспорт пенсионера-инвалида

СК проводит проверку

В Копейске Челябинской области водитель маршрутки оставил мокнуть под дождем пенсионера-инвалида, несмотря на свободное место в кабине водителя, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Сообщается, что транспорт был полный, однако место рядом с водителем было свободно. Пассажиры попросили его открыть дверь и пустить пенсионера-инвалида, однако водитель отреагировал на просьбы агрессивно и уехал. Мужчине без руки пришлось ждать другой транспорт под дождем.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области проводит процессуальную проверку, все обстоятельства устанавливаются.