В Копейске вандалы разрушили ледовый городок

Горожанам пообещали восстановить сломанные фигуры

В Копейске неизвестные частично разрушили ледовый городок, расположенный на площади Трудовой Славы. Об этом сегодня утром, 8 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Вандалы, личность которых устанавливается, частично разрушили ледовый городок на площади Трудовой Славы. Повреждены ледовые фигуры и лабиринт»,— уточнили в мэрии.

На данный момент сотрудники управления благоустройства устраняют последствия вандализма и восстанавливают поврежденные фигуры.

«Администрация Копейска готовит обращение в полицию, проводятся мероприятия, направленные на розыск правонарушителей»,— сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в феврале прошлого года вандалы доломали и без того испорченные из-за теплой погоды фигуры. Неизвестные разрушили более половины ледяных скульптур. Тогда глава Копейска Андрей Фалейчик поручил восстановить их.