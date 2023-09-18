В Копейске в столкновении легковушек и манипулятора пострадал 8-летний ребенок

На месте работают сотрудники МЧС

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Сегодня, 18 сентября, на проспекте Победы в Копейске после столкновения двух легковушек одна из них врезалась в манипулятор. Госпитализированы два человека, в том числе ребенок, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

36-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 41-летней женщины.

«От удара Volkswagen попал под грузовой автомобиль под управлением 62-летнего мужчины», — рассказали в Госавтоинспекции.

В аварии пострадал водитель Volkswagen и несовершеннолетний пассажир Toyota, их доставили в больницу. Сотрудники МЧС на месте аварии ликвидируют разлитое топливо.