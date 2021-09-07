В Копейске в сгоревшем доме нашли тело убитой женщины

Под подозрением находится супруг потерпевшей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Копейска. Его подозревают в убийстве жены. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

В ночь на 6 сентября во время тушения пожара в одном из частных домов в Копейске было обнаружено тело 47-летней местной жительницы. Однако ее смерть наступила вовсе не от огня — на теле нашли признаки насилия.

Следователи СК совместно с сотрудниками ГУ МВД по региону задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 44-летний муж погибшей.

«По предварительным данным, во время бытовой ссоры мужчина ударил супругу ножом несколько раз, а затем поджег дом, чтобы скрыть следы преступления», — рассказали в региональном СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 195 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.