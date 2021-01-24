В Копейске в пятиэтажке произошел пожар из-за непотушенной сигареты

Бдительные соседи успели вывести ребенка из горящей квартиры и вызвать спасателей

Еще один пожар произошел накануне вечером в Копейске в одной из квартир пятиэтажного дома. Бдительные соседи, почувствовав запах гари, сразу же позвонили спасателям и предупредили, что в помещении могут находиться люди. Пожарные незамедлительно выехали на место ЧП.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже в доме, расположенном в переулке Свободы. Едва прибыли пожарные, соседи, которые успели эвакуироваться, сообщили им, что вывели из задымленной квартиры ребенка, но там остаются двое взрослых. Всего из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Остальных принялись спасать пожарные.

«Сотрудники МЧС вывели из задымленной зоны пять человек, в том числе из квартиры, где происходило горение — двух женщин. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения»,— сообщили в «чрезвычайном» ведомстве.

Какой ущерб причинен квартире в результате возгорания — не сообщается. В результате ЧП никто не пострадал.



Напомним, в тот же вечер пожар произошел в частном доме в поселке Старокамышинск. Там 13-летняя девочка готовила ужин, и вдруг еда на сковороде загорелась. В результате ЧП подросток получил ожоги. Подробнее о происшествии можно узнать по ссылке.