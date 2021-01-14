В Копейске в многоквартирном доме произошел пожар

Сотрудники МЧС назвали предварительную причину ЧП

Накануне днем в одном из многоквартирных домов в Копейске Челябинской области произошел пожар. Почувствовав, а затем и увидев дым, местные жители сразу же вызвали пожарных. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в 12-квартирном доме, расположенном на улице Волкова. Получив сообщение о задымлении, сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда сразу же выехали на место ЧП. На момент прибытия спасателей из окон двух квартир шел густой дым, а пламя уже начало уничтожать кровлю.

«До прибытия спасателей жильцы двух квартир самостоятельно эвакуировались на улицу. Внутри никого не осталось, и руководитель тушения пожара принял решение о подаче ствола на ликвидацию огня. Гибели и травматизма не допущено»,— уточнили в «чрезвычайном» ведомстве.

Пока причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания, но, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электросети.

Сотрудники МЧС вновь напоминают южноуральцам о необходимости своевременной ревизии проводки и электрооборудования, поскольку это помогает снизить риск возникновения пожара, а значит избежать трагедии.