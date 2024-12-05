В Копейске в канаве нашли тело мужчины, завернутое в рекламный баннер

Убийство было совершено 1,5 года назад

В Копейске при расчистке канавы рабочие обнаружили тело мужчины, завернутое в рекламный баннер. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полтора года назад с 51-летним погибшим расправился его знакомый, некоторое время хранил тело на балконе, а потом завернул в баннер и вывез на садовой тачке в водосточную канаву.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили личность потерпевшего, а также выяснили, что с мая 2024 года мужчина находился в розыске. Вся работа проходила в плотном взаимодействии со следователями СУ СК России по региону.

«На момент установления личности 51-летнего подозреваемого он находился в исправительной колонии за другое преступление — причинение побоев», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.